Две машины утонули в российском регионе

Две машины утонули на ледовой дороге по Байкалу

На ледяной переправе к острову Ольхон утонули две машины. Об инциденте в российском регионе пишет Telegram-канал Babr Mash.

Ледовую дорогу по Байкалу, ведущую к острову, должны были открыть 12 февраля, однако затем срок перенесли на 17 февраля из-за неподходящего для автомобильного движения состояния льда. Некоторые водители нарушили запрет и выехали на дорогу раньше. В результате два авто проломили слой льда и попали в воду.

В сеть попало видео, на котором спасают водителя одной из машин. Хозяину авто пришлось встать на крышу транспортного средства, чтобы перебраться на прибывшее на помощь судно.

Ранее сообщалось, что в Якутске в машине, провалившейся под лед, обнаружили тело ребенка.