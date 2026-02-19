Реклама

15:24, 19 февраля 2026Авто

Две машины утонули в российском регионе

Две машины утонули на ледовой дороге по Байкалу
Александра Качан (Редактор)

На ледяной переправе к острову Ольхон утонули две машины. Об инциденте в российском регионе пишет Telegram-канал Babr Mash.

Ледовую дорогу по Байкалу, ведущую к острову, должны были открыть 12 февраля, однако затем срок перенесли на 17 февраля из-за неподходящего для автомобильного движения состояния льда. Некоторые водители нарушили запрет и выехали на дорогу раньше. В результате два авто проломили слой льда и попали в воду.

В сеть попало видео, на котором спасают водителя одной из машин. Хозяину авто пришлось встать на крышу транспортного средства, чтобы перебраться на прибывшее на помощь судно.

Ранее сообщалось, что в Якутске в машине, провалившейся под лед, обнаружили тело ребенка.

