Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:51, 27 декабря 2025Россия

Тело ребенка нашли в машине подо льдом в российском регионе

В Якутске в машине, провалившейся под лед, нашли тело ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Служба спасения Якутии»

В Якутске в машине, провалившейся под лед, нашли тело ребенка. Об этом сообщает Служба спасения Якутии в своем Telegram-канале.

Затонувший автомобиль достали на берег совместными усилиями Службы спасения Якутии и МЧС России. Найденный ребенок был без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в Якутии на участке реки Лены под лед провалился автомобиль, в результате чего, по предварительным данным, не выжили два человека, еще четверо пострадали. Данный участок реки не был предусмотрен для переправы транспорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли мощные ракетные удары по семи энергообъектам в Киеве. Над городом поднялось огненное грибовидное облако

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Звезды НТВ отметят новоселье.

    Реклама

    Стал известен самый любимый кофе москвичей

    «Манчестер Юнайтед» захотел купить футболиста «Реала» за 200 миллионов евро

    Тело ребенка нашли в машине подо льдом в российском регионе

    Названо лучшее время для первой чашки кофе

    Появились данные о возможном повреждении ТЭЦ в Киеве

    Автобус Москва — Брест разбился в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok