Тело ребенка нашли в машине подо льдом в российском регионе

В Якутске в машине, провалившейся под лед, нашли тело ребенка. Об этом сообщает Служба спасения Якутии в своем Telegram-канале.

Затонувший автомобиль достали на берег совместными усилиями Службы спасения Якутии и МЧС России. Найденный ребенок был без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в Якутии на участке реки Лены под лед провалился автомобиль, в результате чего, по предварительным данным, не выжили два человека, еще четверо пострадали. Данный участок реки не был предусмотрен для переправы транспорта.