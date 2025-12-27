Реклама

07:31, 27 декабря 2025Силовые структуры

Стало известно о погибших при провале машины под лед в российском регионе

СК: Два человека погибли, четверо пострадали при провале авто под лед в Якутии
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Следком Якутии / Telegram

В Республике Саха на участке реки Лены под лед провалился автомобиль, в результате чего, по предварительным данным, погибли два человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Республике Саха (Якутия).

Отмечается, что данный участок реки не предусмотрен для переправы транспорта. Пострадавших, в том числе водителя авто, доставили в медицинское учреждение, все они находятся на стационарном лечении.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Поиски тел погибших продолжаются, также ведутся работы по извлечению машины из воды.

Следователи начали процессуальную проверку по факту произошедшего.

Ранее в Иркутской области похоронный кортеж, перевозивший тело в отдаленное село Онгурен, почти на двое суток застрял в снегу в 20-градусный мороз..

