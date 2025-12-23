Реклама

18:58, 23 декабря 2025Россия

На Байкале похоронный кортеж с телом на двое суток застрял в сугробах в 20-градусный мороз

В Иркутской области похоронный кортеж почти на двое суток застрял в сугробах
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал IrCity.ru

На Байкале в Иркутской области похоронный кортеж, перевозивший тело в отдаленное село Онгурен, почти на двое суток застрял в снегу в 20-градусный мороз. Об этом пишет «Первый Байкальский».

По информации издания, три автомобиля выехали 18 декабря, но попали в метель и забуксовали в метровых сугробах. В результате оказавшимся в ловушке россиянам пришлось ночевать в транспорте.

Как рассказал журналистам депутат Онгуренского поселения Алексей Забалов, на помощь к застрявшим машинам отправились местные жители. «В ту же ночь выехал трактор, но он сломался, затем отправился второй, он смог вытащить автомобили. Если бы не поломка, мы бы смогли их сразу вытащить. МЧС тоже не смогли добраться», — сообщил он.

«Первый Байкальский» уточнил, что в Онгурен ведет одна единственная гравийная дорога, на которой и застрял кортеж. Однако зимой она становится непроходимой, поэтому жители предпочитают добираться до села по льду озера — этот путь, по словам Забалова, считается у местных безопаснее.

Ранее в Приморском крае трое рыбаков провалились на машине под лед озера Ханка. Мужчины решили не оставлять авто на берегу и проехать по застывшей корке, которая не выдержала веса транспортного средства. Двоих из них спасти не удалось.

