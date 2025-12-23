Российские рыбаки ушли на машине под лед

В Приморском крае рыбаки ушли на машине под лед, двоих спасти не удалось

В Приморском крае рыбаки ушли на машине под лед, двоих спасти не удалось. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям российского издания, трое мужчин отправились на озеро Ханка. Они решили не оставлять авто на берегу — проехать по застывшей корке.

Во время движения рыбаки услышали треск, автомобиль пошел ко дну. Выбраться удалось только одному. Тела двоих удалось обнаружить.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что двое рыбаков бесследно исчезли в Ленинградской области. В последний раз мужчин видели на озере Самро.

В МЧС в очередной раз напомнили, что выход зимой на лед всегда связан с риском для жизни. Тем, кто все же решится на такой шаг, рекомендовали проверять толщину и состояние ледового покрова.

