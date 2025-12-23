Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:37, 23 декабря 2025Россия

Российские рыбаки ушли на машине под лед

В Приморском крае рыбаки ушли на машине под лед, двоих спасти не удалось
Майя Назарова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Приморском крае рыбаки ушли на машине под лед, двоих спасти не удалось. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям российского издания, трое мужчин отправились на озеро Ханка. Они решили не оставлять авто на берегу — проехать по застывшей корке.

Во время движения рыбаки услышали треск, автомобиль пошел ко дну. Выбраться удалось только одному. Тела двоих удалось обнаружить.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что двое рыбаков бесследно исчезли в Ленинградской области. В последний раз мужчин видели на озере Самро.

В МЧС в очередной раз напомнили, что выход зимой на лед всегда связан с риском для жизни. Тем, кто все же решится на такой шаг, рекомендовали проверять толщину и состояние ледового покрова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Летчик-герой Украины был уничтожен российской «Геранью» в воздухе. Как это стало возможным?

    Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа, которым заболевают даже привитые. Что это за состояние и как себе помочь

    У россиян перестают принимать старые доллары. Что с ними делать

    На США обрушилось мощное наводнение

    Россиянка ответила перед судом за вывешенный за окном флаг

    Российские промышленники пожаловались на высокую ключевую ставку

    Сбылось предупреждение Зеленского о массированных ударах

    Минобороны России захотели дать новое полномочие

    Российские рыбаки ушли на машине под лед

    Глава МИД Германии назвал условия территориальных уступок Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok