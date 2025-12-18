Двое рыбаков бесследно исчезли в российском регионе

Двое рыбаков бесследно исчезли в Ленинградской области

Двое рыбаков бесследно исчезли в Ленинградской области. В последний раз мужчин видели на озере Самро, сообщает 78.ru.

На поиски россиян выдвинулись полицейские и госинспекторы по маломерным судам. Также к операции по спасению привлекли силы отряда города Шлиссельбурга, они проведут в регионе водолазные работы.

В МЧС напомнили, что выход зимой на лед всегда связан с риском для жизни. Тем, кто все же решится на такой шаг, рекомендовали проверять толщину и состояние ледового покрова.

До этого сообщалось, что в Приморском крае ищут 42-летнего рыбака, который отплыл от берега на катере и пропал.

Последний раз сигнал его катера был зафиксирован в районе поселка Посьет — родственники уже прибыли туда и сняли судно для его поисков. Они пообещали миллион рублей тем, кто сможет найти мужчину.