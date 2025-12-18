Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:23, 18 декабря 2025Россия

Двое рыбаков бесследно исчезли в российском регионе

Двое рыбаков бесследно исчезли в Ленинградской области
Майя Назарова

Фото: Oksana Korol / Business Online

Двое рыбаков бесследно исчезли в Ленинградской области. В последний раз мужчин видели на озере Самро, сообщает 78.ru.

На поиски россиян выдвинулись полицейские и госинспекторы по маломерным судам. Также к операции по спасению привлекли силы отряда города Шлиссельбурга, они проведут в регионе водолазные работы.

В МЧС напомнили, что выход зимой на лед всегда связан с риском для жизни. Тем, кто все же решится на такой шаг, рекомендовали проверять толщину и состояние ледового покрова.

До этого сообщалось, что в Приморском крае ищут 42-летнего рыбака, который отплыл от берега на катере и пропал.

Последний раз сигнал его катера был зафиксирован в районе поселка Посьет — родственники уже прибыли туда и сняли судно для его поисков. Они пообещали миллион рублей тем, кто сможет найти мужчину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Палата представителей США отклонила резолюции о запрете военных действий в Венесуэле

    Мошенники придумали способ обхода закона о дропперах

    Раскрыта главная цель предстоящего саммита ЕС

    Дерматолог раскрыла секрет правильного мытья в душе

    Иностранец ответил за теракт на БАМе

    Уиткофф и Кушнер проведут еще одну встречу перед переговорами с Россией

    Двое рыбаков бесследно исчезли в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok