Стало известно о поисках дрейфующего уже неделю в море российского рыбака

В Японском море ищут дрейфующего неделю в море российского рыбака

В Приморском крае уже неделю ищут 42-летнего рыбака, который отплыл от берега на катере и пропал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

У берегов Владивостоке пропал 42-летнй Андрей Варченко — он вышел на бело-красном катере Yamaha к острову Елена в Японском море. Известно, что его катер оснащен двумя мощными моторами, при себе у мужчины были жилеты и гидрокостюмы.

Родственники рыбака уверены, что он жив. Они считают, что во время поездки у него мог случиться приступ или закончиться топливо. Последний раз сигнал его катера был зафиксирован в районе поселка Посьет — родственники уже прибыли туда и сняли катер для его поисков. Они обещают миллион рублей тем, кто сможет его найти.

