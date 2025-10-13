Россия
08:19, 13 октября 2025

Стало известно о поисках дрейфующего уже неделю в море российского рыбака

В Японском море ищут дрейфующего неделю в море российского рыбака
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

В Приморском крае уже неделю ищут 42-летнего рыбака, который отплыл от берега на катере и пропал. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

У берегов Владивостоке пропал 42-летнй Андрей Варченко — он вышел на бело-красном катере Yamaha к острову Елена в Японском море. Известно, что его катер оснащен двумя мощными моторами, при себе у мужчины были жилеты и гидрокостюмы.

Родственники рыбака уверены, что он жив. Они считают, что во время поездки у него мог случиться приступ или закончиться топливо. Последний раз сигнал его катера был зафиксирован в районе поселка Посьет — родственники уже прибыли туда и сняли катер для его поисков. Они обещают миллион рублей тем, кто сможет его найти.

В августе трое жителей Хабаровского края переезжали в брод реку Тыль в тот момент, когда уровень воды в ней поднялся. Из-за этого мотор автомобиля заглох — два человека смогли покинуть авто, третьего унесло в море на бочке — мужчина схватился за нее в последний момент, чтобы спасти топливо. Мужчина не выжил — его выбросило на берег в Хабаровском крае.

