10:06, 28 августа 2025Россия

Появились подробности о смерти дрейфовавшего на бочке в море почти неделю россиянина

112: Дрейфовавшего в Охотском море на бочке Сафонова выбросило на берег
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Дрейфовавшего почти неделю в Охотском море Валерия Сафронова без признаков жизни выбросило на берег в Хабаровском крае. Подробности о смерти мужчины приводит Telegram-канал «112».

По его данным, мужчину без признаков жизни выбросило на берег в том же районе, откуда его унесло в море четыре дня назад. Россиянина нашли рыбаки, которые впоследствии вызвали полицию.

Житель Хабаровского края, о смерти которого стало известно, как сообщалось ранее, жил в поселке Тором и работал в местной управляющей компании. У него остались двое сыновей в возрасте шести и восьми лет.

25 августа трое жителей Хабаровского края переезжали в брод реку Тыль в тот момент, когда уровень воды в ней поднялся. Из-за этого мотор автомобиля заглох — два человека смогли покинуть авто, третьего унесло в море на бочке — мужчина схватился за нее в последний момент, чтобы спасти топливо. В сети опубликовали видео его поисков.

