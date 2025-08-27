Россия
09:40, 27 августа 2025

Появились подробности о дрейфующем в море почти неделю россиянине в бочке

Shot: Дрейфующий в Охотском море мужчина схватился за бочку в последний момент
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Мужчина, который дрейфует в бочке из-под топлива в Охотском море уже почти неделю, сумел схватиться за нее в последний момент после того, как его отнесло от затонувшего автомобиля. Подробности об этом приводит Telegram-канал Shot.

Мужчина взобрался на бочку после того, как выбрался из автомобиля, который заглох при переезде реки Тыль. Таким образом он уплыл в сторону моря, его до сих пор не удалось обнаружить. На поиски мужчины уже вылетел вертолет, операция осложняется труднодоступной местностью.

О том, что 38-летнего россиянина в бочке из-под топлива унесло в Охотское море, стало известно ранее 27 августа. Сообщалось, что трое жителей Хабаровского края переезжали в брод одну из местных рек в тот момент, когда уровень воды в ней поднялся. Мотор автомобиля заглох — два человека смогли покинуть авто, третьего унесло в море.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае рыбак несколько дней с мертвым братом дрейфовал по реке Чулым на сломанной моторной лодке. На рыбалку мужчины отправились за четыре дня до того, как их нашли спасатели.

