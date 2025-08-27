Россия
Россиянина в бочке из-под топлива унесло в море

В Хабаровском крае мужчину в 200-литровой бочке унесло к морю, его ищут
Алан Босиков
Фото: Pixabay

Россиянина в бочке из-под топлива унесло к морю. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Трое жителей Хабаровского края переезжали в брод одну из местных рек. Когда уровень воды внезапно поднялся, мотор их автомобиля заглох. Двое приятелей успели покинуть автомобиль, а третьего унесло в сторону Охотского моря в 200-литровой бочке.

На момент публикации материала 38-летнего россиянина все еще ищут. Спасатели обследовали 25 квадратных километров по устью реки, однако найти мужчину не удалось. В его поисках задействованы 33 человека и шесть единиц техники.

Ранее в Красноярском крае к берегу пристал рыбак, который несколько дней дрейфовал по реке с телом брата. Выжившего мужчину передали полицейским. Причина смерти второго рыбака не уточняется.

