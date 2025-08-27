Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:04, 27 августа 2025Россия

Появилось видео с поисков неделю дрейфующего на бочке по Охотскому морю россиянина

Хабаровское МЧС опубликовало видео поисков унесенного в Охотское море мужчины
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео поисков 36-летнего Валерия Сафронова, уже неделю дрейфующего в Охотском море на бочке. Ролик опубликовало МЧС Хабаровского края в Telegram.

На кадрах, снятых с вертолета Ми-8, видно, что погода в районе, где пропал россиянин, испорчена. Над морем стоит густой туман.

Как рассказали в ведомстве, спасатели обследовали уже 15 квадратных километров акватории и берега между Магаданом и Чумиканом. На данный момент мужчина не найден. Операция остановлена до 28 августа. Ее продолжение будет зависеть от погодных условий.

Ранее стало известно, что Сафронов оказался в море в результате попытки спасти бочку с топливом. Как выяснили журналисты, трое россиян пытались пересечь на КамАЗе реку Тыль в Хабаровском крае, когда поднялся уровень воды и емкость с соляркой начало уносить. Тогда один из них прыгнул в воду, чтобы не дать грузу уплыть, однако и его начало уносить потоком. Точное местонахождение пропавшего мужчины до сих пор не установлено.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники подлетели к пику Победы, где больше двух недель находится травмированная российская альпинистка. Что они обнаружили?

    В Германии открыт крупнейший в Европе завод по выпуску боеприпасов

    Франция подготовит медиков к войне

    Индийские экспортеры испугались краха из-за пошлин Трампа

    Экс-солистка «Фабрики» впервые показала лицо дочери

    В Подмосковье рассмотрят проект о профилактике абортов

    В аэропорту Европы пилот случайно запустил двигатели самолета и врезался в блок питания

    Появилось видео с поисков неделю дрейфующего на бочке по Охотскому морю россиянина

    Семья Брюса Уиллиса могла выселить его из-за агрессии

    Названо преимущество обновленного «Ланцета»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости