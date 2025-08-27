Появилось видео с поисков неделю дрейфующего на бочке по Охотскому морю россиянина

Хабаровское МЧС опубликовало видео поисков унесенного в Охотское море мужчины

В сети появилось видео поисков 36-летнего Валерия Сафронова, уже неделю дрейфующего в Охотском море на бочке. Ролик опубликовало МЧС Хабаровского края в Telegram.

На кадрах, снятых с вертолета Ми-8, видно, что погода в районе, где пропал россиянин, испорчена. Над морем стоит густой туман.

Как рассказали в ведомстве, спасатели обследовали уже 15 квадратных километров акватории и берега между Магаданом и Чумиканом. На данный момент мужчина не найден. Операция остановлена до 28 августа. Ее продолжение будет зависеть от погодных условий.

Ранее стало известно, что Сафронов оказался в море в результате попытки спасти бочку с топливом. Как выяснили журналисты, трое россиян пытались пересечь на КамАЗе реку Тыль в Хабаровском крае, когда поднялся уровень воды и емкость с соляркой начало уносить. Тогда один из них прыгнул в воду, чтобы не дать грузу уплыть, однако и его начало уносить потоком. Точное местонахождение пропавшего мужчины до сих пор не установлено.