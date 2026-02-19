Европу призвали «держать рот на замке» по вопросу ядерного оружия

Глава Министерства обороны (МО) Бельгии Тео Франкен призвал лидеров стран Европы «держать рот на замке» по вопросу ядерного оружия. Об этом сообщает Politico.
«Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так много говорят. Это неразумно. Пожалуйста, держите свой рот на замке», — написал он в соцсетях, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Ранее Фридрих Мерц исключил возможность разработки Германией собственного ядерного оружия. При этом канцлер допустил дискуссии с Францией и Великобританией о создании европейского ядерного щита в рамках НАТО. По словам Мерца, ФРГ могла бы предоставлять истребители для оснащения французскими или британскими ядерными ракетами.