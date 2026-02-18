Канцлер ФРГ оценил возможность создания Германией собственного ядерного оружия

Канцлер ФРГ Мерц исключил создание Германией собственного ядерного оружия

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность разработки страной собственного ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью подкасту Machtwechsel.

«Для меня такой выбор не стоит. Я не хочу, чтобы Германия задумывалась над собственным ядерным оружием», — сказал Мерц. Он напомнил, что ФРГ связана международными обязательствами, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и соглашение «Два плюс четыре». По его словам, из последнего соглашения Берлин не может выйти в одностороннем порядке, а выход из первого возможен лишь теоретически и это потребует времени.

При этом канцлер допустил дискуссии с Парижем и Лондоном о создании европейского ядерного щита в рамках НАТО. По его словам, Германия могла бы предоставлять истребители для оснащения французскими или британскими ядерными ракетами. Мерц напомнил, что Франция уже дважды предлагала распространить свой ядерный щит на ФРГ, но предыдущие канцлеры отклоняли это предложение.

«[Экс-канцлер Германии Конрад] Аденауэр отклонил это предложение. [Президент Франции Эммануэль] Макрон со своей стороны предлагал это уже два раза. Оба мои предшественника не приняли предложение. В контексте их времени это решение можно понять. Но времена изменились. Я бы хотел по крайней мере обсудить французское предложение», — заключил политик.

15 февраля о необходимости собственного ядерного оружия заявил президент Польши Кароль Навроцкий. Он также сослался на якобы угрозу вооруженного конфликта с Россией. Идею Навроцкого поддержали даже его противники из правительства, состоящего из оппозиционных партий. В частности, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поддерживает идею разработки собственного оружия массового поражения.

