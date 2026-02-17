Один из главных союзников Украины захотел создать ядерное оружие. Что об этом известно и как должна реагировать Россия?

Профессор Саймонс: Ядерное оружие не поможет Польше в конфликте с Россией

Заявления президента Польши Кароля Навроцкого о необходимости создать ядерное оружие не только нереалистичны, но и бесполезны, так как бомба не поможет республике в конфликте с Россией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

Крайне маловероятно, что в случае реальных боевых действий это оружие даст Польше преимущество, учитывая ее слабые позиции из-за географии и общей военной мощи Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

15 февраля президент Навроцкий заявил, что Польша должна двигаться по пути получения своего ядерного оружия. Он также сослался на якобы угрозу вооруженного конфликта с Россией.

«Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», — сказал глава государства, добавив, что Варшава это якобы может сделать с соблюдением всех международных норм.

Идею Навроцкого поддержали даже его противники из правительства, состоящего из оппозиционных ему партий. В частности, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поддерживает идею разработки собственного оружия массового поражения.

Безусловно, программа ядерного сотрудничества и ядерный зонтик — это вопросы, которые всегда являются предметом анализа НАТО и совместных решений союзников Владислав Косиняк-Камыш министр обороны Польши

При этом глава оборонного ведомства отметил, что поддерживает «развитие собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских возможностей». По его словам, «лучше делать больше, чем просто общаться и говорить о планах и намерениях».

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Может ли Польша создать ядерное оружие?

Как отметил Саймонс, заявления польского руководства лишены каких-либо реальных оснований.

Наличие ядерного оружия в Польше не имеет никакого рационального смысла. Варшава не обладает необходимой экономикой, технологиями, инфраструктурой и для разработки и последующего поддержания ядерного арсенала Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Исследователь также предположил, что Навроцкий скорее «продвигает некую политическую символику, лишенную реальности».

«Его заявления связаны с политическим позерством. Это борьба за власть в Польше между глобалистами, такими как [премьер-министр Дональл] Туск и [глава МИД Радослав] Сикорский, и националистами, такими как сам Новроцкий. Возможно, это также попытка завоевать расположение и поддержку польской общественности, чтобы создать видимость независимости Польши в международных отношениях», — отметил эксперт.

Кроме того, собеседник указал, что Варшава своими заявлениями противоречит тем нормам, под которыми сама подписалась.

Польше следует напомнить ее собственные слова о приверженности международному праву и Договору о нераспространении ядерного оружия. Ценит ли этот участник «порядка, основанного на правилах» свои собственные слова? Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Как Россия может отреагировать на действия Польши?

Саймонс подчеркнул, что заявления Польши о ядерном оружии никак не угрожают национальной безопасности России.

Вероятно, России следует проигнорировать, поскольку это довольно нереалистичные и нелепые мечты (...) В противном случае, тут надо отвечать с юмором и сарказмом, чтобы мягко напомнить о реальной ситуации Грег Саймонс профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш)

Политолог также обратил внимание, что Польше следует обратить внимание на собственное вмешательство в конфликт на Украине: России следует напомнить Польше ее собственную роль на Украине. Даже Навроцкий признал, что она подрывает безопасность страны.

Кто еще думает о создании ядерного оружия?

13 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что европейские военные ведут переговоры о создании собственного ядерного арсенала стран региона, поскольку США больше не рассматривается как надежный партнер.

Впервые после окончания холодной войны европейские столицы обсуждают возможность создания собственного ядерного сдерживающего фактора, ссылаясь на переговоры между военными и правительствами (...) Даже министры могут быть в неведении Bloomberg агентство

Собеседники также сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует произнести речь, в которой предложит остальным европейским союзникам ядерную защиту со стороны Парижа.

Фото: BERTRAND GUAY / Pool / Reuters

Также 16 февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии «нужно подходить очень осторожно» к идее создания бомбы. По его словам, Берлину следует соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия, так как его приобретение создать «огромные последствия» и вызовет у других стран его заполучить.

Идеи о создании оружия массового поражения популярны и в других странах. В сентябре прошлого года профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков рассказал в интервью «Ленте.ру», что Южная Корея гипотетически может создать ядерное оружие как средство сдерживания против КНДР.

В частности, исследователь указал, что в последнее время между США и Южной Кореей растут противоречия в сфере обороны. Вашингтон держит свои войска на Дальнем Востоке для сдерживания Пекина, в то время как Сеул пытается избежать этого противостояния.

В связи с этим, востоковед отметил, что существует вероятность вывода войск из Корейского полуострова.

Один из популярных ответов, как быть в этой ситуации — создать собственные силы ядерного сдерживания против Северной Кореи. Полагаю, что в перспективе именно этим все и кончится Андрей Ланьков профессор университета Кунмин в Сеуле

При этом востоковед подчеркнул, что, парадоксальным образом, такой сценарий может закончиться нормализацией ситуации в регионе. Однако он добавил, что это маловероятно из-за позиции США.

Как отмечал в интервью «Ленте.ру» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, слова Навроцкого о ядерном оружии являются именно повторением подхода Южной Кореи.

Заявления [Кароля Навроцкого] напоминают тактику руководства Южной Кореи. Намеками на возможное создание ядерного оружия они добились особых отношений с США Дмитрий Стефанович научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

По его словам, Сеул смог добиться создания Группы ядерных консультаций, возникшей в 2023 году в рамках Вашингтонской декларации президентов Джо Байдена и Юн Сок Ёля. Вместе с тем, для Польши этот путь будет более сложным, поскольку, в отличие от Южной Кореи, она не обладает серьезным технологическим и промышленным потенциалом в ракетно-ядерной сфере.

Также в феврале экономист, бывший вице-президент Нового банка развития БРИКС Пауло Ногейра Батиста предположил, что Бразилии также следует озадачиться вопросом создания ядерного оружия.

Страны, подобные Бразилии, все более отчётливо понимают: самым важным для национальной безопасности является способность к военному сдерживанию, включая ядерное. Но не только. Совершенно необходимы мощные силы неядерного сдерживания Пауло Ногейра Батиста бразильский экономист, бывший вице-президент Нового банка развития БРИКС

По его словам, Бразилии следует поставить этот вопрос на фоне операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако он признал, что это может встретить недовольство других стран Латинской Америки.