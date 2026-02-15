Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:56, 15 февраля 2026Мир

Президент Польши раскрыл стремление страны к ядерному оружию

Навроцкий: Польша должна двигаться по пути получения своего ядерного оружия
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Польша должна двигаться по пути получения своего ядерного оружия. Об этом глава государства Кароль Навроцкий заявил в интервью Polsat News.

По его словам, Польша находится на грани вооруженного конфликта, в том числе из-за России. Навроцкий отметил, что является большим сторонником присоединения государства к ядерному проекту. Глава Польши рассказал, что путь получения собственного ядерного оружия должен быть с соблюдением всех международных норм. «Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», — сказал он.

Ранее министр внутренних дел (МВД) Польши Марчин Кервиньский заявил, что хотел бы иметь свою ядерную бомбу, при этом он подчеркнул, что пока государство не собирается этого делать.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против размещения на территории республики ядерного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине при попытке бегства из страны задержали бывшего министра энергетики

    Приехавшие в Россию мигранты массово завалили экзамен по русскому языку

    В России наметилась крупная проблема

    При пожаре на российской нефтяной скважине пострадали четыре человека

    Президент Польши раскрыл стремление страны к ядерному оружию

    Пытавшийся сбежать за границу бывший министр энергетики Украины получит обвинение

    Раскрыты данные о пострадавших в столкновении автомобиля с грузовым вагоном в Подмосковье

    В Мурманской области образовались огромные пробки

    Глыба льда упала на голову девушке в Подмосковье

    Женщина уволилась из крупной компании и стала кормить рыб на необитаемом острове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok