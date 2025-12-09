Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:04, 9 декабря 2025Мир

Глава МВД Польши захотел свою ядерную бомбу

Глава МВД Польши Кервиньский заявил, что хотел бы свою ядерную бомбу
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: NurPhoto / Getty Images

Министр внутренних дел (МВД) Польши Марчин Кервиньский заявил, что хотел бы иметь свою ядерную бомбу. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RadioZet.

«Я хотел бы, чтобы мы когда-нибудь имели», — ответил глава МВД Польши на вопрос о том, должна ли Варшава иметь собственную ядерную бомбу.

При этом Кервиньский подчеркнул, что пока Польша не собирается этого делать.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против размещения на территории республики ядерного оружия. Он напомнил, что страна является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Президент Польши Кароль Навроцкий, в свою очередь, заявил, что страна должна иметь возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории. По мнению политика, Варшаве нужны свои «ядерные мощности».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самый большой турбовинтовой самолет в мире потерпел крушение под Иваново. Что известно о катастрофе к этому часу?

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Назван один из самых недооцененных факторов сокращения жизни

    В России начали готовить к запуску простаивающий более 10 лет автозавод

    Лукашенко задался вопросом о визите к психиатру

    В США заявили о наличии у России козырей по Украине

    Трамп поделился реакцией украинцев на его мирное предложение

    Дерипаска предупредил Россию об угрозе проспать технологическую революцию

    Трамп дал совет Зеленскому

    Людям с анемией посоветовали с осторожностью употреблять один популярный напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok