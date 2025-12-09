Глава МВД Польши захотел свою ядерную бомбу

Глава МВД Польши Кервиньский заявил, что хотел бы свою ядерную бомбу

Министр внутренних дел (МВД) Польши Марчин Кервиньский заявил, что хотел бы иметь свою ядерную бомбу. Об этом он рассказал в эфире радиостанции RadioZet.

«Я хотел бы, чтобы мы когда-нибудь имели», — ответил глава МВД Польши на вопрос о том, должна ли Варшава иметь собственную ядерную бомбу.

При этом Кервиньский подчеркнул, что пока Польша не собирается этого делать.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил против размещения на территории республики ядерного оружия. Он напомнил, что страна является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Президент Польши Кароль Навроцкий, в свою очередь, заявил, что страна должна иметь возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории. По мнению политика, Варшаве нужны свои «ядерные мощности».