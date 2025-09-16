Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:58, 16 сентября 2025Мир

Польша заявила о готовности к размещению иностранного ядерного оружия

Навроцкий: Польша открыта к размещению иностранного ядерного оружия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Польша должна иметь возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории, заявил президент Польши Кароль Навроцкий, пишет ТАСС.

«Она должна участвовать в программе по совместному использованию ядерного оружия», — подчеркнул он.

По мнению политика, Польша должна иметь свои «ядерные мощности», упомянув, в частности, гражданскую атомную энергетику.

Ранее бывший президент государства Анджей Дуда заявил, что Польша должна искать защиту от потенциальной «российской угрозы» с помощью «ядерного зонтика» Франции и добиваться доступа к американскому ядерному оружию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы охотимся за вами!» Трамп пригрозил войной дружественной России стране. Когда и зачем он хочет начать боевые действия?

    В Еврокомиссии рассказали о новом пакете санкций против России

    Обвиняемый в убийстве Кирка объяснил мотив преступления

    Украина перестала отправлять военных на обучение за границу

    Гутерриш усомнился в быстром завершении украинского конфликта

    Экс-главред российской версии Playboy отправился на СВО

    Польша заявила о готовности к размещению иностранного ядерного оружия

    Бывшего футболиста киевского «Динамо» поймали при попытке сбежать с Украины

    Зеленский заявил о готовности к встрече с Путиным и Трампом без предварительных условий

    Раскрыты подробности о новой операции НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости