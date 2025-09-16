Польша заявила о готовности к размещению иностранного ядерного оружия

Навроцкий: Польша открыта к размещению иностранного ядерного оружия

Польша должна иметь возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории, заявил президент Польши Кароль Навроцкий, пишет ТАСС.

«Она должна участвовать в программе по совместному использованию ядерного оружия», — подчеркнул он.

По мнению политика, Польша должна иметь свои «ядерные мощности», упомянув, в частности, гражданскую атомную энергетику.

Ранее бывший президент государства Анджей Дуда заявил, что Польша должна искать защиту от потенциальной «российской угрозы» с помощью «ядерного зонтика» Франции и добиваться доступа к американскому ядерному оружию.