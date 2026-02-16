Польша заинтересовалась идеей разработки ядерного оружия

Минобороны Польши поддержало идею разработки ядерного оружия

Министерство обороны Польши поддерживает идею разработки собственных ядерных вооружений. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш, его цитирует РИА Новости.

«Безусловно, программа ядерного сотрудничества и ядерный зонтик — это вопросы, которые всегда являются предметом анализа НАТО и совместных решений союзников», — подчеркнул министр, выступая на пресс-конференции.

При этом Косиняк-Камыш отметил, что поддерживает «развитие собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских возможностей». По его словам, «лучше делать больше, чем просто общаться и говорить о планах и намерениях».

Ранее польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна двигаться по пути получения ядерного оружия. Он объяснил это тем, что государство якобы находится на грани вооруженного конфликта с Россией.