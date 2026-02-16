Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:34, 16 февраля 2026Мир

Польша заинтересовалась идеей разработки ядерного оружия

Минобороны Польши поддержало идею разработки ядерного оружия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство обороны Польши поддерживает идею разработки собственных ядерных вооружений. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш, его цитирует РИА Новости.

«Безусловно, программа ядерного сотрудничества и ядерный зонтик — это вопросы, которые всегда являются предметом анализа НАТО и совместных решений союзников», — подчеркнул министр, выступая на пресс-конференции.

При этом Косиняк-Камыш отметил, что поддерживает «развитие собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских возможностей». По его словам, «лучше делать больше, чем просто общаться и говорить о планах и намерениях».

Ранее польский президент Кароль Навроцкий заявил, что Польша должна двигаться по пути получения ядерного оружия. Он объяснил это тем, что государство якобы находится на грани вооруженного конфликта с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Видео певицы Славы с танцами в нижнем белье раскритиковали в сети

    Скандального блогера задержали в российском регионе

    Раскрыта неожиданная причина противодействия ЕС миру на Украине

    Гоблин обратился к посетителям БДСМ-отелей

    Названы признаки скрытого алкоголизма

    Польша заинтересовалась идеей разработки ядерного оружия

    Россияне назвали самый раздражающий звук

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok