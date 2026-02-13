Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Мир
11:18, 13 февраля 2026Мир

Стало известно о секретных переговорах Европы о ядерном оружии

Bloomberg: Европейские военные ведут переговоры о создании ядерного оружия
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Европейские военные ведут переговоры о создании собственного ядерного арсенала стран региона, поскольку США больше не рассматривается как надежный партнер. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Впервые после окончания холодной войны европейские столицы обсуждают возможность создания собственного ядерного сдерживающего фактора, ссылаясь на переговоры между военными и правительствами (...). Они ведутся на высоком военном уровне, и даже министры могут быть в неведении», — передает агентство.

Также источники сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует произнести речь, в которой предложит остальным европейским союзникам ядерную защиту со стороны Парижа.

9 февраля стало известно, что европейские страны, не обладающие ядерными силами, обсуждают возможность разработки собственного оружия массового поражения из-за России. Отмечается, что Европа, которая десятилетиями находилась под ядерным «зонтиком» США, теперь открыто обсуждает «новую форму альянса против России», основанную на французском или британском ядерном арсенале.

