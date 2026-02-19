Европу призвали выйти из-за спины США и начать переговоры с Россией

Focus: Европа должна установить новый порядок и начать вести переговоры с РФ

Страны Европы должны вести переговоры с Россией с позиции силы. Об этом заявил старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета и профессор Ханс-Дитер Хойманн в статье для немецкого издание Focus.

«После разрушения старого порядка безопасности в Европе необходимо установить новый. Европейцы сами должны вести переговоры с Россией по этому вопросу с позиции силы», — сказано в сообщении.

Профессор при этом подчеркнул, что в отличие от своего предшественника, экс-канцлера Олафа Шольца, Фридрих Мерц больше не может «прятаться за спиной» США.

Ранее Мерц исключил возможность разработки Германией собственного ядерного оружия. При этом канцлер допустил дискуссии с Францией и Великобританией о создании европейского ядерного щита в рамках НАТО. По словам Мерца, ФРГ могла бы предоставлять истребители для оснащения французскими или британскими ядерными ракетами.