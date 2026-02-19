Реклама

08:03, 19 февраля 2026

Фото Зендеи и Роберта Паттинсона для журнала оценили в сети фразой «что здесь происходит»

Мария Винар

Фото: @interviewmag / @nadialeecohen

Американская актриса Зендея и британский актер Роберт Паттинсон снялись в необычной фотосессии для журнала Interview и удивили фанатов. Кадры со съемки и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) звезды сериала «Эйфория».

На обложке журнала знаменитости запечатлены в светлых кудрявых париках и с красной помадой на губах. При этом Паттинсон одет в белую майку, украшенную кружевами и маленьким бантом.

Поклонники оказались в замешательстве от образов кумиров и оценили их в комментариях под публикацией. «Что у вас здесь происходит?», «Новая версия Джокера и Харли Квин», «Что-то безумное», «На прошлой неделе я видел слишком много файлов Эпштейна и теперь мне нравится подобная атмосфера», «Смотрится как-то тревожно», «В этой съемке слишком много унижения», — высказывались они.

Известно, что фотосессия была приурочена к выходу фильма режиссера Кристофера Боргли «Вот это драма!», где главные роли исполнили Зендея и Паттинсон. Автором съемки стала художница и фотограф Надя Ли Коэн.

Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали американского актера Брэда Питта из-за внешности в продолжении фильма «Однажды в… Голливуде».

