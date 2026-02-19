Минюст США начал проверку сведений об убийствах на ранчо Эпштейна

Reuters: Минюст Нью-Мексико проверяет сведения об убийствах на ранчо Эпштейна

Министерство юстиций штата Нью-Мексико проверяет сведения об убийствах на ранчо американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минюсте штата заявили, что приступили к активному расследованию обвинений и проводят более широкое расследование.

Как отмечает агентство, речь идет о содержащихся в электронных письмах из дела Эпштейна сообщениях о том, что рядом с ранчо «Зорро» в Нью-Мексико были закопаны тела двух девушек с иностранным гражданством.

Минюст штата обратился за содействием к федеральным властям США.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что проблемы с расследованием дела Эпштейна начались еще при работе администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. По ее словам, администрации следующих президентов США и несколько генпрокуроров знали о проблеме, однако никак ее не решали.