Москвичам посоветовали перенести поездки на автомобиле на вечер

Дептранс порекомендовал москвичам отложить поездки на автомобиле из-за снегопада

Дептранс Москвы призвал горожан в своем Telegram-канале отложить поездки на машине и воспользоваться метро. Это поможет коммунальным службам быстрее убрать снег, утверждает ведомство.

Там напомнили, что сегодня в Москве очень сильный снегопад, и возможны локальные ограничения движения в центре города. Из-за этого поездка на автомобиле займет значительно больше времени, чем обычно, предупредил Дептранс.

На машине посоветовали выезжать только после 20:30.

Утром стало известно, что около 140 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы в связи с сильным снегопадом. Большего всего задержек и отмен зафиксировано в Шереметьево.

