Shot: Около 140 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада

Около 140 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы в связи с сильным снегопадом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, больше всего задержек и отмен произошло в Шереметьево — там перенесли вылет 18 самолетов и прилет еще 15-ти. Кроме того, отменены 53 рейса в Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Уфу и другие города.

Во Внуково задерживаются на прилет 13 рейсов и на вылет — 17, а в Домодедово отменен вылет одного рейса. Также задерживается прибытие шести самолетов, в том числе из Улан-Удэ, Иркутска и Дубая.

Из-за мощного снегопада в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до полуночи пятницы, 20 февраля. Циклон принес с собой в столицу обильный снег, метель и ветер. Москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте.

