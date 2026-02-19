Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:02, 19 февраля 2026Путешествия

Около 140 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада

Shot: Около 140 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы из-за снегопада
Алина Черненко
СюжетСнегопад в Иркутске

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Около 140 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы в связи с сильным снегопадом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, больше всего задержек и отмен произошло в Шереметьево — там перенесли вылет 18 самолетов и прилет еще 15-ти. Кроме того, отменены 53 рейса в Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Уфу и другие города.

Во Внуково задерживаются на прилет 13 рейсов и на вылет — 17, а в Домодедово отменен вылет одного рейса. Также задерживается прибытие шести самолетов, в том числе из Улан-Удэ, Иркутска и Дубая.

Из-за мощного снегопада в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до полуночи пятницы, 20 февраля. Циклон принес с собой в столицу обильный снег, метель и ветер. Москвичам посоветовали воздержаться от поездок на личном транспорте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Договоренности Зеленского и Тихановской раскрыли

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Устроившему мятеж экс-президенту Южной Кореи вынесли приговор

    Россиянка с раком не смогла получить через суд жизненно важный препарат

    Россиянин подорвал гранату при попытке задержания

    Россияне стали больше времени проводить в одной стране Азии

    Зеленский заявил об обсуждении нового документа между Россией и НАТО

    Продажи сахара в России резко выросли

    Владельцы самого дорогого смартфона Samsung столкнулись с проблемами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok