Экономика
09:00, 19 февраля 2026

Москвичам рекомендовали не садиться за руль

Из-за мощного снегопада загруженность дорог в Москве может вырасти до 9 баллов
Виктория Клабукова

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Москвичам советуют воздержаться от поездок на личном транспорте на фоне мощного снегопада. С такими рекомендациями выступил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным на 8 часов утра, загруженность на московских дорогах доходила до 5 баллов. В течение утра, по прогнозам специалистов, показатель может достичь 7 баллов, в целом 19 февраля допускают рост загруженности до 9 баллов.

В связи с ухудшением видимости и уменьшением сцепления с покрытием ситуация на дорогах становится опасной. Москвичей просят проявить осторожность и пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. «Для вашей безопасности и экономии времени настоятельно советуем сегодня воспользоваться метро вместо авто!» — говорится в сообщении ЦОДД.

Если отказаться от поездки на машине невозможно, в Дептрансе советуют планировать маршрут заранее и избегать основных часов разъездов. Водителям большегрузов рекомендуют не перегружать автосредства и ознакомиться со сложными участками дороги. «Чем меньше машин на дорогах, тем быстрее справятся с расчисткой коммунальные службы», — обращают внимание москвичей.

Вплоть до полуночи пятницы, 20-го числа, в Москве и Подмосковье действует «оранжевый» уровень погодной опасности. За день в столице может намести высочайшие за всю зиму сугробы. Могут они побить и рекорд более чем полувековой давности.

