Одной категории россиян напомнили о праве на дополнительный отпуск

Аналитик Балынин: Сотрудникам с ненормированным рабочим днем положен допотпуск

Работники с ненормированным рабочим днем имеют право требовать предоставление ежегодного дополнительного отпуска, который должен оплачиваться руководством компании. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин, его слова приводит RT.

Под ненормированным днем, согласно Трудовому кодексу, подразумевается особый режим работы, в соответствии с которым некоторые сотрудники могут по распоряжению работодателя эпизодически привлекаться к выполнению своих профессиональных задач за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени, напомнил аналитик.

Важно не путать это с систематическим трудом без ограничений по времени, отметил Балынин. В этом случае акцент делается на эпизодичности привлечения, пояснил он. Перечень должностей такого рода работников устанавливается коллективным договором или локальным нормативным актом. В этих документах фиксируется и продолжительность дополнительного отпуска. Он суммируется с ежегодным оплачиваемым (в том числе удлиненным), заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы (ГД) Екатерина Стенякина предостерегла россиян от чрезмерного накопления отпусков. В противном случае, предупредила она, работник может остаться без денежной компенсации. Добиться выплат в этом случае будет трудно даже путем судебного разбирательства. Если в ходе него выяснится, что фирма не препятствовала уходу сотрудника в отпуск, а он сознательно отказывался от него без веских причин, инстанция встанет в этом споре на сторону руководства, резюмировала парламентарий.