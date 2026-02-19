Перспективы создания единого государства России и Белоруссии оценили

«Валдай»: Минск сохраняет предпосылки для интеграции в военной и других сферах

Белоруссия сохраняет предпосылки для развития интеграции с Россией в разных сферах, в том числе военной и экономической. Об этом заявил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в докладе «Россия и соседи: взаимная ответственность и совместное развитие», опубликованного на сайте клуба.

«Белоруссия остается важнейшим партнером и военным союзником России, сохраняя внутреннюю стабильность и предпосылки для развития полноценной военной и экономической интеграции после периода "многовекторности" во внешней политике», — говорится в докладе.

По мнению Бордачева, отношения Москвы и Минска являются образцом равноправного союза великой державы и небольшого государства. Однако, добавил эксперт, многое зависит от внутриполитического вектора развития Белоруссии.

Бордачев вместе с тем предложил России новую стратегию в отношении постсоветского пространства. Один из подходов предусматривает сохранение элементов влияния на основе общего наследия.

