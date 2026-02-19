Реклама

России предложили новую стратегию в отношении постсоветского пространства

Бордачев: Существует два подхода России к странам постсоветского пространства
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Ирина Мотина / РИА Новости

У России есть несколько стратегий развития отношений со странами постсоветского пространства. С такой оценкой выступил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в докладе «Россия и соседи: взаимная ответственность и совместное развитие», опубликованном на сайте клуба.

«Первый — сохранение элементов влияния на основе общего наследия. (...) Второй — российская политика идет путем адаптации к происходящим изменениям, стремится к гибкости в отношениях с соседями», — предложил политолог.

По мнению Бордачева, между этими двумя стратегиями существует дилемма. Возможности сохранить влияние в регионе без прямого столкновения ограниченны, в то время как противостояние может свести на нет выгоды от гибкой политики.

Политолог подчеркнул, что повышенное внимание к процессам в странах-соседях не является проявлением имперских стремлений. Напротив, Россия заинтересована в сохранении суверенитета ближайших соседей. В качестве примеров Бордачев называет:

  1. события военного вмешательства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ситуацию в Казахстане четыре года назад;
  2. позицию Москвы в отношении будущего Нагорного Карабаха после заявлений Армении о признании азербайджанского суверенитета над этой территорией.

В этом же материале отмечается, что Средняя Азия может стать источником военных и террористических угроз безопасности России в случае дестабилизации обстановки в регионе.

