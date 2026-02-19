Реклама

14:25, 19 февраля 2026

Россию предупредили о перспективе агрессии стран Центральной Азии и НАТО

Бордачев: Средняя Азия может стать источником угроз безопасности России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Средняя Азия может стать источником военных и террористических угроз безопасности России в случае дестабилизации обстановки в регионе. С такой оценкой выступил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев в докладе «Россия и соседи: взаимная ответственность и совместное развитие», опубликованного на сайте клуба.

«Все страны Центральной Азии сталкиваются с фундаментальными проблемами внутреннего характера, которые при определенных обстоятельствах способны привести к опасным для России последствиям», — подчеркнул политолог.

Бордачев подчеркнул, что в настоящий момент вероятность негативных сценариев, включая полноценное развертывание войск НАТО в Средней Азии и прямой вооруженный конфликт с Россией, является небольшой. Однако эксперт отметил наличие противоречий и взаимного недоверия между государствами региона.

Политолог выделил следующие факторы, которые могут повлиять на дестабилизацию ситуации в Средней Азии и эскалацию напряженности в отношениях с Россией:

  • внутренняя дестабилизация стран региона;
  • появление инфраструктуры международных экстремистских сетей;
  • вербовка для участия в террористической деятельности граждан государств Центральной Азии.

Ранее российский политолог, эксперт по постсоветскому пространству Богдан Безпалько оценил перспективы появления аналога НАТО на территории бывшего СССР. По мнению политолога, экспансия Турции в Закавказье и Среднюю Азию направлена в первую очередь на распад Организации Договора о коллективной безопасности.

