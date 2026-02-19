Премьер Польши предупредил граждан фразой «об эвакуации не будет и речи»

Премьер Польши Туск призвал поляков как можно скорее покинуть Иран

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских граждан немедленно покинуть Иран из-за возможности атаки США на Исламскую республику в ближайшее время. Об этом сообщает Do Rrzeczy.

«Пожалуйста, немедленно покиньте Иран, все, кто еще находится в Иране, и ни при каких обстоятельствах не приезжайте в эту страну. Я не хочу никого здесь пугать возможными событиями, но мы все знаем, о чем я говорю. Возможность ожесточенного конфликта очень реальна, и через несколько часов, десяток или даже нескольких десятков часов об эвакуации не будет и речи», — предупредил польский премьер.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, при этом сроки атаки могут сдвинуться. В настоящее время в Белом доме оценивают риски эскалации конфликта.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в ситуации вокруг Ирана наблюдается беспрецедентная эскалация напряженности.

