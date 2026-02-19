В Кремле оценили ситуацию вокруг Ирана

Песков: В ситуации вокруг Ирана наблюдается эскалация напряженности

В ситуации вокруг Ирана наблюдается беспрецедентная эскалация напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Сейчас, действительно, мы видим беспрецедентную эскалацию напряженности в регионе», — отметил представитель Кремля.

Москва рассчитывает, что в этой ситуации в приоритете будут политико-дипломатические средства, и призывает все стороны к сдержанности, подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану, но сроки атаки могут сдвинуться. В настоящее время в Белом доме оценивают риски эскалации конфликта.