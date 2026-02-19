Раскрыт неожиданный способ профилактики инфаркта и инсульта

Врач Росетти: Тщательная чистка зубов снижает риск развития инфаркта и инсульта

Врач Даниэль Лопес Росетти заявил, что для снижения риска развития инфаркта и инсульта необходимо тщательно чистить зубы. Этот неожиданный способ профилактики заболеваний сердца и сосудов он раскрыл в разговоре с изданием Infobae.

Росетти заявил, что плохая гигиена приводит к возникновению различных инфекций в полости рта. Бактерии и выделяемые ими токсины могут попасть в кровоток и достичь жизненно важных органов, в том числе сердца, предупредил он.

По словам врача, одним из осложнений в таком случае станет эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца. В результате функция этого органа существенно ухудшится. Кроме того, хроническое воспаление повышает риск развития инфаркта и инсульта, добавил Росетти.

