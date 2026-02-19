Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:30, 19 февраля 2026Забота о себе

Раскрыт неожиданный способ профилактики инфаркта и инсульта

Врач Росетти: Тщательная чистка зубов снижает риск развития инфаркта и инсульта
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Врач Даниэль Лопес Росетти заявил, что для снижения риска развития инфаркта и инсульта необходимо тщательно чистить зубы. Этот неожиданный способ профилактики заболеваний сердца и сосудов он раскрыл в разговоре с изданием Infobae.

Росетти заявил, что плохая гигиена приводит к возникновению различных инфекций в полости рта. Бактерии и выделяемые ими токсины могут попасть в кровоток и достичь жизненно важных органов, в том числе сердца, предупредил он.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

По словам врача, одним из осложнений в таком случае станет эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца. В результате функция этого органа существенно ухудшится. Кроме того, хроническое воспаление повышает риск развития инфаркта и инсульта, добавил Росетти.

Ранее хирург Сергей Тарабарин рассказал, какие привычки повышают риск образования тромбов. По его утверждению, из-за табачного дыма кровь становится более густой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность одобрившего подрыв «Северных потоков» без ведома Зеленского

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Названы ключевые преимущества высокоточного «Краснополя-М2»

    Путин попросил Верховный суд контролировать аресты предпринимателей

    Катя Лель выпустит фит с иностранным артистом

    В Госдуме назвали несостоятельным аргумент Telegram про доступ к перепискам

    Появились фотографии ареста брата короля Карла III

    Россияне усомнились в конкурентоспособности национальной экономики

    На автозаводе «Моторинвест» обрушилась крыша

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok