Забота о себе
15:31, 18 января 2026

Россиян предупредили о повышающих риск образования тромбов привычках

Врач Тарабарин: Курение и алкоголь повышают риск развития тромбоза
Наталья Обрядина

Фото: sebra / Shutterstock / Fotodom  

Ключевыми причинами развития тромбоза являются вредные привычки и нездоровый образ жизни, предупредил доктор медицинских наук, врач-ведущий хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Тарабарин. О повышающих риск образования тромбов факторах он поговорил с «Лентой.ру».

Одним из самых мощных провокаторов тромбообразования врач назвал курение. Он объяснил, что табачный дым и вещества в составе сигарет повреждают стенки сосудов и вызывают их воспаление. Из-за этого кровь становится более густой и, как следствие, увеличивается риск тромбоза.

Влияет на вязкость крови и алкоголь, отметил Тарабарин. «Алкоголь в больших дозах — независимый фактор риска тромбоза, особенно у пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как цирроз, аритмия, ожирение. В больших дозах спиртные напитки повреждают печень, обезвоживают организм и нарушают обмен жиров в организме, что делает кровь более густой», — предупредил россиян хирург.

К другим факторам риска развития тромбоза врач отнес ожирение и малоподвижный образ жизни, из-за которого происходит застой крови в венах нижних конечностей. Также, по его словам, вероятность патологии увеличивается из-за несбалансированной диеты. «Нерациональное питание, особенно богатое трансжирами, насыщенными жирами, простыми углеводами и бедное клетчаткой, провоцирует развитие атеросклероза, инсулинорезистентности и наносит удар по сосудистой системе», — рассказал Тарабарин.

Ранее врач-кардиолог Евгений Кокин перечислил полезные для здоровья сосудов продукты. По его словам, правильное питание — это один из главных факторов профилактики развития тромбоза.

