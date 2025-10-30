Забота о себе
20:32, 30 октября 2025Забота о себе

Кардиолог назвал полезные для здоровья сосудов продукты

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pxhere

Врач-кардиолог Евгений Кокин перечислил полезные для здоровья сосудов продукты. Их врач назвал россиянам в беседе с РИАМО.

По словам Кокина, правильное питание — это один из главных факторов профилактики тромбоза. Для сосудов полезны овощи и фрукты, отметил он. Эти продукты содержат антиоксиданты, а также витамины С и Е, которые укрепляют стенки сосудов и снижают воспаление. Кроме того, врач порекомендовал включить в рацион рыбу и морепродукты, поскольку они богаты омега-3 жирными кислотами, улучшающими микроциркуляцию.

Помимо этого, для здоровья сосудов врач призвал есть орехи и семена — это источники полезных жиров, магния и клетчатки, которые снижают риск тромбов и регулируют давление. Также кардиолог посоветовал есть цельнозерновые продукты. По словам врача, они помогают поддерживать нормальный уровень сахара в крови и защищают от накопления бляшек в сосудах.

Врач добавил, что полезным для сосудов может быть и кофе. Кокин объяснил, что этот напиток также содержит антиоксиданты. При этом доктор уточнил, что пить его нужно в умеренных количествах (одна-две чашки в день) и без сахара.

Ранее врач-кардиолог Екатерина Паукова объяснила, почему мужчины имеют повышенный риск остановки сердца. По ее словам, основной причиной является генетическая предрасположенность из-за особенности гормонального фона.

