Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:32, 19 февраля 2026Забота о себе

Раскрыта неочевидная причина частых простуд

Врач Каллехо предупредил о рецидиве простуды из-за зубной щетки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wolfram Steinberg / dpa / Globallookpress.com

Врач Давид Каллехо заявил, что неочевидной причиной частых простуд может стать зубная щетка. Его слова приводит издание Deia.

Каллехо назвал зубную щетку «роскошным отелем» для размножения патогенов во время простуды, диареи или любой инфекции полости рта. Если после выздоровления щетку не заменить, то может произойти рецидив заболевания, предупредил врач.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Более того, если зубная щетка хранится рядом с щетками других членов семьи, то они тоже могут заразиться, добавил специалист. «Продолжать использовать одну и ту же зубную щетку после инфекции — все равно что принимать душ и надевать потом грязное нижнее белье», — заключил Каллехо.

Ранее стоматолог Виктория Каратаева рассказала о причинах разрушения зубной эмали. Одним из неочевидных провокаторов она назвала привычку запивать горячую еду холодными напитками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не понимает Путина и Трампа». Бывший президент Украины указал на ошибки Зеленского в переговорах

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Внучка экс-президента Узбекистана показала откровенное фото с женихом

    Масштабы использования сервиса «второй руки» оценили

    В России прокомментировали иск экс-замминистра обороны Иванова об отправке на СВО

    ВСУ уличили в сокрытии иностранных пилотов

    В Кремле высказались о месте и дате проведения новых переговоров по Украине

    Российская полиция оказалась за гранью своих возможностей

    Песков раскрыл подробности закрытой встречи Мединского в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok