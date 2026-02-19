Раскрыта неочевидная причина частых простуд

Врач Каллехо предупредил о рецидиве простуды из-за зубной щетки

Врач Давид Каллехо заявил, что неочевидной причиной частых простуд может стать зубная щетка. Его слова приводит издание Deia.

Каллехо назвал зубную щетку «роскошным отелем» для размножения патогенов во время простуды, диареи или любой инфекции полости рта. Если после выздоровления щетку не заменить, то может произойти рецидив заболевания, предупредил врач.

Более того, если зубная щетка хранится рядом с щетками других членов семьи, то они тоже могут заразиться, добавил специалист. «Продолжать использовать одну и ту же зубную щетку после инфекции — все равно что принимать душ и надевать потом грязное нижнее белье», — заключил Каллехо.

Ранее стоматолог Виктория Каратаева рассказала о причинах разрушения зубной эмали. Одним из неочевидных провокаторов она назвала привычку запивать горячую еду холодными напитками.