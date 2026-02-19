Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:17, 19 февраля 2026Мир

Швеция откликнулась на призыв Зеленского

Швеция пообещала направить Киеву помощь в ответ на призыв Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

Швеция объявила о выделении Украине крупного пакета военной помощи. Об этом сообщает The Guardian.

Сумма поддержки составит порядка 1,2 миллиарда евро, сообщает правительство королевства. Решение было принято после экстренного обращения президента Украины Владимира Зеленского, который в минувшие выходные запросил у союзников средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

Ранее Зеленский заявил, что США ответили отказом на просьбу позволить начать производство ракет для систем Patriot в Европе. По его словам, он дал всем украинским дипломатам и главе Минобороны республики Михаилу Федорову поручение проявлять как можно большую активность в вопросе поставок ракет для противовоздушной обороны (ПВО) страны.

Кроме того, Киев собирается акцентировать внимание Вашингтона на том, что европейские страны нуждаются в производстве собственных ракет для ПВО. Зеленский подчеркнул, что государства Европы уже расширяют производства, но с недостаточной скоростью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Дерипаска спрогнозировал миллиардные потери для экономики из-за спасения «Самолета»

    Игравший с Трампом в гольф лидер отказался поддержать его инициативу

    Участник телевикторины дал нелепый ответ на вопрос и заставил ведущего открыть рот от шока

    Осужденную за наркотики российскую актрису обругали в сети за кардинальную смену имиджа

    Раскрыты перспективы взорвавшего подругу россиянина

    Названы последствия сочетания блинов с алкоголем

    Выявлены неожиданные факторы ухудшения выживаемости при раке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok