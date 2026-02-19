Реклама

18:11, 19 февраля 2026МирЭксклюзив

В ЕС испугались за устойчивость общества из-за российских спутников

Депутаты ЕП назвали космические аппараты России угрозой для инфраструктуры ЕС
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Принадлежащие России космические аппараты являются угрозой для цифровой и космической инфраструктуры Европейского союза (ЕС). С соответствующим утверждением выступила группа депутатов Европейского парламента (ЕП) в депутатском запросе, с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

«Космическая инфраструктура ЕС лежит в основе широкого спектра важнейших функций, включая связь, навигацию, энергетические системы и реагирование на кризисы. Поэтому сбои, помехи или потеря контроля над этими активами могут иметь серьезные последствия для европейской безопасности, экономической стабильности и устойчивости общества», — подчеркнули парламентарии.

Депутаты ЕП сослались на публикацию издания The Financial Times с заявлениями европейских чиновников о якобы опасных маневрах российских космических аппаратов вблизи принадлежащих странам ЕС спутников. Политики обеспокоились нехваткой современных средств шифрования и передовых функций бортовой безопасности у европейских космических аппаратов.

В рамках запроса европарламентарии запросили у Европейской комиссии комплексную оценку угроз Евросоюзу в космической сфере. По их мнению, гибридные угрозы и разведывательная деятельность являются центральными элементами безопасности.

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс обозначил приоритеты ЕС в космосе. По мнению чиновника, основные проблемы объединения в космической сфере заключаются в нехватке финансирования и рисках безопасности.

