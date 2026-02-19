Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:30, 19 февраля 2026Мир

Стало известно о планах США полностью вывести войска из Сирии

CBS: США планируют вывести все войска из Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Наймушин / РИА Новости

Американская администрация намерена вывести всех военнослужащих из Сирии в ближайшие два месяца. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники среди официальных лиц США.

По данным телеканала, около 1000 американских солдат покинут страну, что ознаменует завершение примерно десятилетнего военного присутствия США в этой стране в рамках борьбы с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация). В этом году войска уже ушли с базы «Аль-Танф» на юге и из района Эш-Шаддади на северо-востоке Сирии.

О планах вывода первыми сообщили в The Wall Street Journal. Решение принимается на фоне кардинальных изменений в регионе после падения режима Башара Асада в конце 2024 года. Новая администрация Дональда Трампа налаживает контакты с временным президентом Ахмедом аш-Шараа.

Отмечается, что «головокружительные» события последней недели заставили Пентагон усомниться в целесообразности миссии американских военных в Сирии после поражения Сирийских демократических сил (SDF). В качестве причин приводится потеря SDF военной базы, нефтяных объектов и плотины на реке Евфрат, а также утрату контроля над ключевыми пограничными переходами и нефтяными объектами на северо-востоке Сирии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц рассказал о сроках завершения конфликта на Украине

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Участник СВО записал обращение после скандала из-за фейковой награды военкора «Ахмата»

    В Крыму отреагировали на заявление правнучки Хрущева о полуострове

    Telegram ввел один запрет для пользователей

    На востоке Украины обесточена крупнейшая котельная

    В Израиле обрушились на Такера Карлсона с обвинениями из-за лжи о задержании

    Высокопоставленный генерал США нанес неожиданный визит в одну страну

    Названа приводящая к быстрому оргазму у мужчин и женщин поза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok