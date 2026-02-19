Стало известно о планах США полностью вывести войска из Сирии

CBS: США планируют вывести все войска из Сирии

Американская администрация намерена вывести всех военнослужащих из Сирии в ближайшие два месяца. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники среди официальных лиц США.

По данным телеканала, около 1000 американских солдат покинут страну, что ознаменует завершение примерно десятилетнего военного присутствия США в этой стране в рамках борьбы с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация). В этом году войска уже ушли с базы «Аль-Танф» на юге и из района Эш-Шаддади на северо-востоке Сирии.

О планах вывода первыми сообщили в The Wall Street Journal. Решение принимается на фоне кардинальных изменений в регионе после падения режима Башара Асада в конце 2024 года. Новая администрация Дональда Трампа налаживает контакты с временным президентом Ахмедом аш-Шараа.

Отмечается, что «головокружительные» события последней недели заставили Пентагон усомниться в целесообразности миссии американских военных в Сирии после поражения Сирийских демократических сил (SDF). В качестве причин приводится потеря SDF военной базы, нефтяных объектов и плотины на реке Евфрат, а также утрату контроля над ключевыми пограничными переходами и нефтяными объектами на северо-востоке Сирии.