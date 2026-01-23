США задумали вывести войска из ближневосточной страны

WSJ: США рассматривают возможность полностью вывести войска из Сирии

США рассматривают возможность полностью вывести войска из Сирии. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«По словам американских чиновников, Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск из Сирии, поскольку президент Сирии Ахмед аш-Шараа стремится вернуть контроль над северо-восточной частью страны, который был утрачен из-за поддерживаемого США курдского ополчения», — говорится в статье.

Источники издания отметили, что «головокружительные» события последней недели заставили Пентагон усомниться в целесообразности миссии американских военных в Сирии после поражения Сирийских демократических сил (SDF).

В качестве причин приводится потеря SDF военной базы, нефтяных объектов и плотины на реке Евфрат, а также утрату контроля над ключевыми пограничными переходами и нефтяными объектами на северо-востоке Сирии.

Ранее сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил восстановить американские санкции против Сирии из-за атак правительственных войск на курдов. Он также заявил, что конфронтация сирийских властей с курдами и Сирийскими демократическими силами создаст огромную нестабильность во всем регионе.