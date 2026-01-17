Реклама

В Сенате США пригрозили восстановить санкции против Сирии из-за атак на курдов

Сенатор Грэм пригрозил восстановить санкции против Сирии из-за атак на курдов
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил восстановить американские санкции против Сирии из-за атак правительственных войск на курдов. Об этом он заявил в социальных сетях.

«Если сирийское правительство предпримет военные действия, я сделаю все возможное, чтобы возобновить санкции», — заявил политик.

Он также заявил, что конфронтация сирийских властей с курдами и сирийскими демократическими силами создаст огромную нестабильность во всем регионе.

Ранее Турция приняла военные меры из-за вооруженных столкновений в Сирии. По информации турецкой прессы, Анкара предприняла все необходимое на случай различных сценариев развития ситуации в Сирии на фоне столкновений сирийской армии с курдскими формированиями.

