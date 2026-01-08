Реклама

В Турции приняли военные меры из-за происходящего в одной стране

Hürriyet: Турция приняла военные меры из-за вооруженных столкновений в Сирии
Вячеслав Агапов

Фото: Ghaith Alsayed / Reuters

Турция приняла военные меры из-за вооруженных столкновений в Сирии. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Hürriyet.

Власти предприняли все необходимое на случай различных сценариев развития ситуации в Сирии на фоне столкновений армии САР с курдскими формированиями. Вооруженные столкновения возобновились в курдских кварталах Алеппо после достигнутого во вторник вечером временного перемирия. Как ранее сообщала Al-Jazeera, сирийская Армия планирует ограниченную военную операцию против «Сирийских демократических сил» (SDF/СДС).

Анкара внимательно следит за событиями в соседней стране, так как стабильность в ней напрямую связана с безопасностью Турции.

«Мы особенно внимательно следим за развитием событий в Сирии. В Сирии было сформировано новое правительство, появился новый президент, и мы считаем, что необходимо дать им некоторое время для установления порядка в стране. У нас есть планы на случай любого развития событий, мы прекрасно знаем, что делать», — подчеркнул глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

Армия Сирии объявила курдские районы города Алеппо закрытыми военными зонами. Для эвакуации мирных жителей из этих районов до указанного времени созданы два «гуманитарных коридора».

