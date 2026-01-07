Сирия объявила курдские районы Алеппо закрытыми военными зонами

France 24: Армия Сирии объявила курдские районы Алеппо закрытыми военными зонами

Армия Сирии объявила курдские районы города Алеппо закрытыми военными зонами. Об этом сообщает France 24 в среду, 7 января.

«Районы Шейх-Масуд и Ашрафия будут объявлены военной зоной с 15:00 по местному времени», — заявили в сирийской армии.

В заявлении также указано, что для эвакуации мирных жителей из этих районов до указанного времени созданы два «гуманитарных коридора».

Сирийская армия подчеркнула, что позиции курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) в районах Ашрафия и Шейх-Масуд являются законной целью военных.

24 декабря 2025 года глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шейбани. Глава МИД Сирии подчеркнул, что отношения с Россией входят в новый этап.