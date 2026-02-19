Трамп похвалил Уиткоффа и вспомнил его первую встречу с Путиным

Трамп отметил особую роль Уиткоффа и вспомнил его первую встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп отметил особую роль своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и вспомнил его первую встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция выступления политика доступна на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, Уиткофф нравится всем — и на Украине, и в России, и в Европе. Американский президент подчеркнул, что его спецпредставитель умеет находить общий язык со всеми, в том числе с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Трамп вспомнил, что спустя час после начала первой встречи Уиткоффа с Путиным спросил у своего окружения, как у него дела, и узнал, что он все еще на переговорах. После этого он попросил передать своему спецпредставителю просьбу перезвонить, когда встреча закончится, поскольку «хотел понять, что, черт возьми, происходит».

«Их первая встреча длилась четыре часа. Он проводил часы на встречах с Владимиром Путиным», — сказал глава Белого дома.

Президент США заявил, что у него очень хорошие отношения с российским лидером. Он также отметил, что у него «очень хорошие» отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.