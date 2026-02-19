Трампа предупредили об угрозе провала операции в Иране

NYT: Трампа предупредили, что операция по смене режима в Иране может провалиться

Президента США Дональда Трампа предупредили, что операция, направленная на смену режима в Иране, может провалиться. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников.

«Высокопоставленные сотрудники органов национальной безопасности сообщили президенту, что успех любой операции, направленной на смену иранского руководства, не гарантирован», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что администрация президента США рассматривает возможность нанесения в ближайшие выходные дни удара по Ирану. По данным CBS News, сотрудники аппарата национальной безопасности доложили американскому лидеру, что «военные готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, но сроки каких-либо действий, вероятно, сдвинутся». В настоящее время в Белом доме оценивают риски эскалации конфликта.