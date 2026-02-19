Доверие России к миротворцам из разных стран для контроля над буферной зоной оценили

Политолог Журавлев: РФ никому не доверит контроль над демилитаризованной зоной

Россия никому не может доверить контроль над буферной зоной на Украине, считает политолог Дмитрий Журавлев. Варианты введения миротворческих войск разных стран он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее The New York Times сообщила, что на переговорах по Украине в последнее время обсуждалось создание демилитаризованной зоны, которую бы не контролировала ни одна из сторон конфликта.

«Как показывает практика, любой международный контроль становится контролем проукраинским. Можно венгерские войска ввести. Боюсь, что на этом список заканчивается», — поделился политолог.

Также Россия может рассматривать Китай, но Пекин вряд ли ответит взаимностью, полагает Журавлев.

«Турки совсем нам не союзники. Они союзники только себе. Они очень прагматичные. [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган может с нами миловаться, целоваться, а потом сбивать наши самолеты. Так тоже было. Поэтому нет, турецкие войска, конечно, лучше немецких, но это уже вкусовые различия», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Эксперт усомнился и в варианте передачи контроля над демилитаризованной зоной на Украине США.

«Мы же не на два года всю эту историю выстраиваем. Через два года [президент США Дональд] Трамп уйдет. Да, даже при Трампе… Сколько уже у него было пятниц на неделе? Семь, восемь, десять?» — пояснил он.

До этого агентство Associated Press сообщило, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби по Украине обсуждалась возможная организация демилитаризованной зоны и налаживание взаимодействия между вооруженными силами трех стран.

