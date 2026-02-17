Раскрыты главные темы переговоров по Украине в Женеве

AP: На переговорах в Женеве стороны обсудят вопрос территорий и мониторинга огня

На предстоящих трехсторонних переговорах России, Украины и США в Женеве стороны обсудят территориальный вопрос. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки встречи.

«В ходе встречи спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера с делегациями ожидаются "сложные" дискуссии о будущем присоединенных Россией территорий», — сказано в сообщении. По данным источника издания, российская сторона настаивает на том, чтобы Украина отказалась от восточной части Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, участники переговоров намерены обсудить организацию возможного мониторинга соблюдения прекращения огня и механизмы взаимодействия между сторонами для его реализации. «На предыдущих переговорах в Абу-Даби военные лидеры обсуждали, как можно организовать демилитаризованную зону и наладить взаимодействие между вооруженными силами трех стран», — передает издание.

С 17 по 18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров России и Украины. Уточняется, что энергетическое перемирие будет обсуждаться в качестве одной из ключевых тем. Делегацию России возглавит помощник российского президента Владимир Мединский.