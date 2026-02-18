Реклама

Мир
19:26, 18 февраля 2026

Стало известно об обсуждении на переговорах одной идеи Трампа по Украине

NYT: На переговорах обсуждалось создание демилитаризованной зоны на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

На переговорах по Украине в последнее время обсуждалось создание демилитаризованной зоны. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«По словам трех источников, знакомых с ходом переговоров и пожелавших остаться анонимными из-за деликатности темы, в ходе переговоров в последние недели официальные лица обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, не контролируемой ни одной из армий», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что подобное предложение уже было выдвинуто администрацией президента США Дональда Трампа в плане из 28 пунктов. По данным источников, вопрос о том, как будет управляться демилитаризованная зона, также стал камнем преткновения. В частности, затрагивалось создание гражданской администрации с участием представителей России и Украины, однако стороны далеки от соглашения по этому вопросу.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби по Украине обсуждалась возможная организация демилитаризованной зоны и налаживание взаимодействия между вооруженными силами трех стран.

