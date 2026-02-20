Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 20 февраля 2026Россия

20 февраля: какой праздник отмечают в России и мире

СюжетПраздники в России

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

20 февраля в мире отмечают День социальной справедливости, провозглашенный ООН. Праздник посвящен искоренению нищеты, обеспечению работой и достойной зарплатой всех желающих, а также достижению равноправия между мужчинами и женщинами. Какие еще торжества проходят в этот день, рассказывает «Лента.ру».

Праздники в мире

Всемирный день социальной справедливости

Всемирный день социальной справедливости, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается каждое 20 февраля с 2009 года. Именно в эту дату в 1995 году прошла встреча представителей ООН в Копенгагене, на которой определили главные социальные задачи.

Каждый год в праздник проводят мероприятия по искоренению социальной несправедливости в разных странах. ООН называет равенство своей главной целью. И День социальной справедливости должен напоминать людям об этой цели, а также показывать пути ее достижения.

Фото: Petr David Josek / Reuters

Международный день людей, победивших алкоголизм

В народе праздник называют Днем алкоголика, но он посвящен именно тем, кто смог одолеть зависимость. Торжество напоминает другую похожую дату — 3 сентября, Всемирный день трезвости.

Оба праздника посвящены воздержанию от распития алкогольных напитков, а также людям, которые сумели победить зависимость от них. В эти дни проводят мероприятия, где пропагандируют здоровый образ жизни, спорт и трезвость.

Какие еще праздники отмечают в мире 20 февраля

  • Международный день курильщиков трубки
  • День леденца на палочке
  • День комфорта
  • День наручников
  • День очистки книжной полки

Праздники в разных странах

День яблока в США

Праздник неофициальный, но очень популярный в Северной Америке, особенно в США. В этот день в колледжах и других кулинарных учреждениях готовят блюда с яблоками, проводят фестивали и торжества, посвященные этому фрукту.

Еще одна традиция на День яблока — проведение конкурсов и состязаний. Например, участники должны попасть в яблоко стрелой из лука. Или очистить фрукт, причем побеждает тот, кто сможет срезать самый длинный кусочек шкурки.

Фото: Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в разных странах 20 февраля

  • День вишневого пирога в США
  • День федерации в Венесуэле
  • День битвы при Сальте в Аргентине
  • День студента-волонтера в США
  • День штатов Аруначал-Прадеш и Мизорам в Индии

Церковные праздники

День памяти преподобного Парфения

Отец Парфения служил диаконом, поэтому мальчик с юных лет был при церкви. Считается, что уже в 18 лет он мог лечить больных, изгонять бесов и творить разные другие чудеса. Позднее Парфений стал епископом в городе Лампсака в Малой Азии, где помогал распространять христианство и искоренять язычество.

Своими добрыми делами, чистотой и благочестием Парфений непреднамеренно убедил многих жителей города принять христианство. Когда святой понял это, он отправился к императору Константину Великому и попросил разрешение на то, чтобы разрушать языческие храмы и строить вместо них христианские. Правитель разрешил и выдал Парфению грамоту.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

День памяти мучеников 1003 Никомидийских

1003 мученика Никомидийских были слугами сановников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида, которые также пострадали за свою христианскую веру. После смерти своих господ слуги вместе с семьями не захотели предавать свою религию и были убиты воинами Диоклитиана. Никто из мучеников не выжил.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 февраля

  • День памяти преподобного Луки
  • День памяти священномученика Александра Талызина
  • День памяти священномученика Алексия Троицкого

Приметы 20 февраля

  • Если облака плывут высоко, то скоро можно ждать потепления.
  • Если идет дождь, то морозов до конца зимы больше не будет.
  • Если на закате показалось красное солнце, то лето будет холодное.
  • Нельзя в этот день женщинам носить зеленую одежду, она приведет к неприятностям и болезням.
  • Нельзя жадничать, иначе можно познать нужду.

Кто родился 20 февраля

Доктор Лиза (Елизавета Глинка) (1962 — 2016)

Общественный деятель, врач, основатель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка родилась 20 февраля 1962 года. Доктор Лиза (под таким именем Глинка получила известность в России) помогала нуждающимся, выступала за открытие больниц для бездомных, состояла в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Елизавета Глинка находилась в самолете, который потерпел авиакатастрофу 25 декабря 2016 года над Черным морем. Вместе с ней на борту были артисты военного Ансамбля Александрова.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Александр Гордон (62 года)

Российский телеведущий, актер, режиссер Александр Гордон родился 20 февраля 1964 города в Обнинске Калужской области. С 1994 года Гордон работал на телевидении в роли ведущего, а также на радио.

Александр Гордон вел такие программы, как: «Хмурое утро», «Гордон», «Собрание заблуждений», «Закрытый показ», «Гордон Кихот», «Наука о душе». Сейчас является ведущим «Мужского/женского», «Док-Ток».

Кто еще родился 20 февраля

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил введенные Байденом санкции против России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Орбан обвинил Киев в финансировании оппозиции в Венгрии

    Наемники ВСУ из Литвы испугались имитации реального боя и сбежали с тренировки

    В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

    Над российским городом прогремело несколько взрывов

    Губернатор российского региона раскрыл подробности атаки ВСУ

    Трамп обвинил Обаму в раскрытии секретной информации об инопланетянах

    Путин поговорил по телефону с лидером одной страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok