20 февраля в мире отмечают День социальной справедливости, провозглашенный ООН. Праздник посвящен искоренению нищеты, обеспечению работой и достойной зарплатой всех желающих, а также достижению равноправия между мужчинами и женщинами. Какие еще торжества проходят в этот день, рассказывает «Лента.ру».
Праздники в мире
Всемирный день социальной справедливости
Всемирный день социальной справедливости, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается каждое 20 февраля с 2009 года. Именно в эту дату в 1995 году прошла встреча представителей ООН в Копенгагене, на которой определили главные социальные задачи.
Каждый год в праздник проводят мероприятия по искоренению социальной несправедливости в разных странах. ООН называет равенство своей главной целью. И День социальной справедливости должен напоминать людям об этой цели, а также показывать пути ее достижения.
Международный день людей, победивших алкоголизм
В народе праздник называют Днем алкоголика, но он посвящен именно тем, кто смог одолеть зависимость. Торжество напоминает другую похожую дату — 3 сентября, Всемирный день трезвости.
Оба праздника посвящены воздержанию от распития алкогольных напитков, а также людям, которые сумели победить зависимость от них. В эти дни проводят мероприятия, где пропагандируют здоровый образ жизни, спорт и трезвость.
Какие еще праздники отмечают в мире 20 февраля
- Международный день курильщиков трубки
- День леденца на палочке
- День комфорта
- День наручников
- День очистки книжной полки
Праздники в разных странах
День яблока в США
Праздник неофициальный, но очень популярный в Северной Америке, особенно в США. В этот день в колледжах и других кулинарных учреждениях готовят блюда с яблоками, проводят фестивали и торжества, посвященные этому фрукту.
Еще одна традиция на День яблока — проведение конкурсов и состязаний. Например, участники должны попасть в яблоко стрелой из лука. Или очистить фрукт, причем побеждает тот, кто сможет срезать самый длинный кусочек шкурки.
Какие еще праздники отмечают в разных странах 20 февраля
- День вишневого пирога в США
- День федерации в Венесуэле
- День битвы при Сальте в Аргентине
- День студента-волонтера в США
- День штатов Аруначал-Прадеш и Мизорам в Индии
Церковные праздники
День памяти преподобного Парфения
Отец Парфения служил диаконом, поэтому мальчик с юных лет был при церкви. Считается, что уже в 18 лет он мог лечить больных, изгонять бесов и творить разные другие чудеса. Позднее Парфений стал епископом в городе Лампсака в Малой Азии, где помогал распространять христианство и искоренять язычество.
Своими добрыми делами, чистотой и благочестием Парфений непреднамеренно убедил многих жителей города принять христианство. Когда святой понял это, он отправился к императору Константину Великому и попросил разрешение на то, чтобы разрушать языческие храмы и строить вместо них христианские. Правитель разрешил и выдал Парфению грамоту.
День памяти мучеников 1003 Никомидийских
1003 мученика Никомидийских были слугами сановников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида, которые также пострадали за свою христианскую веру. После смерти своих господ слуги вместе с семьями не захотели предавать свою религию и были убиты воинами Диоклитиана. Никто из мучеников не выжил.
Какие еще церковные праздники отмечают 20 февраля
- День памяти преподобного Луки
- День памяти священномученика Александра Талызина
- День памяти священномученика Алексия Троицкого
Приметы 20 февраля
- Если облака плывут высоко, то скоро можно ждать потепления.
- Если идет дождь, то морозов до конца зимы больше не будет.
- Если на закате показалось красное солнце, то лето будет холодное.
- Нельзя в этот день женщинам носить зеленую одежду, она приведет к неприятностям и болезням.
- Нельзя жадничать, иначе можно познать нужду.
Кто родился 20 февраля
Доктор Лиза (Елизавета Глинка) (1962 — 2016)
Общественный деятель, врач, основатель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка родилась 20 февраля 1962 года. Доктор Лиза (под таким именем Глинка получила известность в России) помогала нуждающимся, выступала за открытие больниц для бездомных, состояла в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
Елизавета Глинка находилась в самолете, который потерпел авиакатастрофу 25 декабря 2016 года над Черным морем. Вместе с ней на борту были артисты военного Ансамбля Александрова.
Александр Гордон (62 года)
Российский телеведущий, актер, режиссер Александр Гордон родился 20 февраля 1964 города в Обнинске Калужской области. С 1994 года Гордон работал на телевидении в роли ведущего, а также на радио.
Александр Гордон вел такие программы, как: «Хмурое утро», «Гордон», «Собрание заблуждений», «Закрытый показ», «Гордон Кихот», «Наука о душе». Сейчас является ведущим «Мужского/женского», «Док-Ток».
Кто еще родился 20 февраля
- Синди Кроуфорд (60 лет) — американская супермодель;
- Курт Кобейн (1967 — 1994) — американский рок-музыкант;
- Юлия Волкова (41 год) — бывшая солистка группы «Тату»;
- Рианна (38 лет) — барбадосская певица.