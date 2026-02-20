20 февраля в мире отмечают День социальной справедливости, провозглашенный ООН. Праздник посвящен искоренению нищеты, обеспечению работой и достойной зарплатой всех желающих, а также достижению равноправия между мужчинами и женщинами. Какие еще торжества проходят в этот день, рассказывает «Лента.ру».

Праздники в мире

Всемирный день социальной справедливости

Всемирный день социальной справедливости, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается каждое 20 февраля с 2009 года. Именно в эту дату в 1995 году прошла встреча представителей ООН в Копенгагене, на которой определили главные социальные задачи.

Каждый год в праздник проводят мероприятия по искоренению социальной несправедливости в разных странах. ООН называет равенство своей главной целью. И День социальной справедливости должен напоминать людям об этой цели, а также показывать пути ее достижения.

Фото: Petr David Josek / Reuters

Международный день людей, победивших алкоголизм

В народе праздник называют Днем алкоголика, но он посвящен именно тем, кто смог одолеть зависимость. Торжество напоминает другую похожую дату — 3 сентября, Всемирный день трезвости.

Оба праздника посвящены воздержанию от распития алкогольных напитков, а также людям, которые сумели победить зависимость от них. В эти дни проводят мероприятия, где пропагандируют здоровый образ жизни, спорт и трезвость.

Какие еще праздники отмечают в мире 20 февраля

Праздники в разных странах

День яблока в США

Праздник неофициальный, но очень популярный в Северной Америке, особенно в США. В этот день в колледжах и других кулинарных учреждениях готовят блюда с яблоками, проводят фестивали и торжества, посвященные этому фрукту.

Еще одна традиция на День яблока — проведение конкурсов и состязаний. Например, участники должны попасть в яблоко стрелой из лука. Или очистить фрукт, причем побеждает тот, кто сможет срезать самый длинный кусочек шкурки.

Фото: Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в разных странах 20 февраля

Церковные праздники

День памяти преподобного Парфения

Отец Парфения служил диаконом, поэтому мальчик с юных лет был при церкви. Считается, что уже в 18 лет он мог лечить больных, изгонять бесов и творить разные другие чудеса. Позднее Парфений стал епископом в городе Лампсака в Малой Азии, где помогал распространять христианство и искоренять язычество.

Своими добрыми делами, чистотой и благочестием Парфений непреднамеренно убедил многих жителей города принять христианство. Когда святой понял это, он отправился к императору Константину Великому и попросил разрешение на то, чтобы разрушать языческие храмы и строить вместо них христианские. Правитель разрешил и выдал Парфению грамоту.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

День памяти мучеников 1003 Никомидийских

1003 мученика Никомидийских были слугами сановников Васса, Евсевия, Евтихия и Василида, которые также пострадали за свою христианскую веру. После смерти своих господ слуги вместе с семьями не захотели предавать свою религию и были убиты воинами Диоклитиана. Никто из мучеников не выжил.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 февраля

Приметы 20 февраля

Если облака плывут высоко, то скоро можно ждать потепления.

Если идет дождь, то морозов до конца зимы больше не будет.

Если на закате показалось красное солнце, то лето будет холодное.

Нельзя в этот день женщинам носить зеленую одежду, она приведет к неприятностям и болезням.

Нельзя жадничать, иначе можно познать нужду.

Кто родился 20 февраля

Доктор Лиза (Елизавета Глинка) (1962 — 2016)

Общественный деятель, врач, основатель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка родилась 20 февраля 1962 года. Доктор Лиза (под таким именем Глинка получила известность в России) помогала нуждающимся, выступала за открытие больниц для бездомных, состояла в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Елизавета Глинка находилась в самолете, который потерпел авиакатастрофу 25 декабря 2016 года над Черным морем. Вместе с ней на борту были артисты военного Ансамбля Александрова.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский телеведущий, актер, режиссер Александр Гордон родился 20 февраля 1964 города в Обнинске Калужской области. С 1994 года Гордон работал на телевидении в роли ведущего, а также на радио.

Александр Гордон вел такие программы, как: «Хмурое утро», «Гордон», «Собрание заблуждений», «Закрытый показ», «Гордон Кихот», «Наука о душе». Сейчас является ведущим «Мужского/женского», «Док-Ток».

