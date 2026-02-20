Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
03:54, 20 февраля 2026Силовые структуры

Двух российских чиновников задержали за крупные взятки

Главу и зама департамента недропользования по ДФО задержали по делу о взятках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Руководителя департамента недропользования по Дальневосточному федеральному округу Дмитрия Цуканова по уголовному делу о получении крупных взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Приморского края.

По данному делу также задержан его заместитель Артем Невеселов. Уточняется, что они обвиняются в получении взяток за выдачу лицензий на геологоразведку месторождений. Собеседники агентства добавили, что эпизодов получения взяток несколько.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее в Калуге сотрудники ФСБ задержали руководителя и сотрудника федерального казенного учреждения за получение взятки в особо крупном размере. Уточнялось, что взятку в размере 5,5 миллиона рублей передал представитель коммерческой организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия впервые с 1960 года осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    В российском регионе пропал вертолет с четырьмя людьми на борту

    В Италии высказались о решении территориального вопроса в украинском конфликте

    Убийцу 13-летней школьницы разоблачили через 42 года благодаря окурку

    Девушка листала соцсети и узнала страшную правду о семье лучшей подруги

    Цена самого дорогого автомобильного госномера превысила 2 миллиарда рублей

    Двух российских чиновников задержали за крупные взятки

    Еврокомиссар призвал не считать Россию слабой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok