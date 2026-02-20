Двух российских чиновников задержали за крупные взятки

Главу и зама департамента недропользования по ДФО задержали по делу о взятках

Руководителя департамента недропользования по Дальневосточному федеральному округу Дмитрия Цуканова по уголовному делу о получении крупных взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Приморского края.

По данному делу также задержан его заместитель Артем Невеселов. Уточняется, что они обвиняются в получении взяток за выдачу лицензий на геологоразведку месторождений. Собеседники агентства добавили, что эпизодов получения взяток несколько.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Ранее в Калуге сотрудники ФСБ задержали руководителя и сотрудника федерального казенного учреждения за получение взятки в особо крупном размере. Уточнялось, что взятку в размере 5,5 миллиона рублей передал представитель коммерческой организации.

