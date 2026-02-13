Двух российских чиновников задержали за крупную взятку

В Калуге ФСБ задержала двух чиновников за взятку в 5,5 млн рублей

В Калуге сотрудники ФСБ задержали руководителя и сотрудника федерального казенного учреждения за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Взятку в размере 5,5 миллиона рублей передал представитель коммерческой организации. Деньги предназначались за предоставление преимущества при заключении и исполнении договоров на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

